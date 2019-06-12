فيصل بن تركي: ظروفي الحالية لا تسمح لي برئاسة النصر

2019/06/12 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق وعضو شرفه عدم نيته الترشح لرئاسة نادي النصر، وذلك خلال فترة فتح باب الترشيحات والتي تبدأ الأحد المقبل....

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