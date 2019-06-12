الحشد يحبط مخططا إرهابيا ويقتل عنصرين بارزين بـ

2019/06/12 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة خاصة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة نينوى متمثلة بقسم الحركات والاستخبارات، الأربعاء، عملية نوعية محكمة تمكنت من خلالها قتل عنصرين بارزين بتنظيم "داعش" الإرهابي في جزيرة الشرقاط.وقال موفدنا، إن العملية تمت وفق معلومات استخباراتية دقيقة من خلال تتبع مصادرنا الخاصة في قضاء الحضر جنوب الموصل حيث اسفرت عن قتل عنصرين ...

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