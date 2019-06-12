2019/06/12 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصفت مقاتلات تركية محطة وقود في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك.

وذكر شهود عيان، أن القصف استهدف محطة وقود تقع قرب الفرع الثامن عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأكد شهود العيان، أن الهجوم التركي أسفر أيضا عن إحراق عجلتين مدنيتين، وتسبب بكسر انبوب الماء الرئيسي للقضاء.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران التركي يستهدف محطة وقود في قضاء العمادية في دهوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران التركي يستهدف محطة وقود في قضاء العمادية في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).