الأمن الوطني برئاسة عبد المهدي يبحث تخفيض أعداد السجناء ودمجهم بالمجتمع

2019/06/12 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

بحث

مجلس الامن الوطني، الأربعاء، تخفيض أعداد السجناء وإعادة تأهيل ودمج الأفراد بالمجتمع.

وذكر

بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

ان “مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الاعتيادية اليوم، برئاسة عبد المهدي، حيث جرى

بحث العديد من القضايا المعدّة لجدول الأعمال ، ومن بينها تخفيض اعداد السجناء بمايحقق

العدالة وحماية الأمن المجتمعي وتوفير آليات بديلة مثل استخدام تقنية السوار الالكتروني

واعادة تأهيل ودمج الأفراد بمجتمعاتهم” .

وأضاف

أن “الاجتماع ناقش عقود تسليح وزارة الدفاع واهمية تطوير قدرات العراق الجوية

، وعددا من القضايا والمستجدات الأمنية” .

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