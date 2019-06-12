2019/06/12 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفتح خطوط للطيران وتسهيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يجتمع مع وزير الخارجية العماني ويبحثان التطورات في المنطقة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يجتمع مع وزير الخارجية العماني ويبحثان التطورات في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).