2019/06/12 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يعتقد علماء الفلك أنهم ربما عثروا على الوحدة القمرية الشهيرة من مهمة “أبولو 10″، بعد مرور 50 عاما على اختفائها.وأطلقت وحدة “سنوبي” القمرية في الفضاء من قبل طاقم “أبولو 10” في عام 1969، كجزء من التحضير لهبوط “أبولو 11” على سطح القمر.وانتقل اثنين من رواد الفضاء الثلاثة من مهمة “أبولو 10” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مركبة “سنوبي” بعد 50 عاما من ضياعها في الفضاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مركبة “سنوبي” بعد 50 عاما من ضياعها في الفضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).