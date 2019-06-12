ناشطة ايزيدية: الحرائق تستهدف الوجود الايزيدي في العراق ومحاولة لمنع الأهالي للعودة الى ديارهم

2019/06/12 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال عبرت الناشطة الايزيدية الحائزة على جائزة الساخاروف لحرية الفكر وسفيرة منتدى أورورا العالمي “لمياء حجي بشار” عن قلقها تجاه ما يحصل في قضاء سنجار ومسقط رأسها قرية كوجو من حرق للمحاصيل الزراعية وحرق عدداً من المقابر الجماعية التي تحتوي على جثث ضحايا الابادة الايزيدية والأدلة الشاهدة على الإبادة واعتبرتها استهداف للوجود …

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