الشيخ السديس: الهجوم الإرهابي على مطار أبها لا يصدر من صاحب دين أو مدافع عن مبدأ

2019/06/12 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بشدة، الهجوم الإرهابي الآثم من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية...

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