«علماء باكستان»: نقف مع السعودية صفًا واحدًا ضد تهديد أمنها واستقرارها

2019/06/12 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي، الهجوم على مطار أبها الإرهابي، بالجريمة النكراء التي تُهدد أمن بلاد الحرمين الشريفين وسلامته، لا...

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