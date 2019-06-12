مدير تعليم الطائف: استهداف مطار أبها اعتداء على الإنسانية وجريمة بحق الدين الإسلامي

2019/06/12 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، استهداف مطار أبها بالجريمة التي تمثل اعتداءً سافرًا ضد الإنسانية، وجريمة بحق الدين الإسلام...

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