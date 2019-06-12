صحيفة أميركية: آثار العراق لها قيمة استثنائية ولا مثيل لها

2019/06/12 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن المتحف العراقي في بغداد يحتوي على مقتنيات أثرية لا يوجد لها نظير في العالم، فيما أكدت أن المؤرخين وعلماء الآثار

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