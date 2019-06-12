مساعٍ إلى فتح خطي طيران مباشر مع سلطنة عمان

2019/06/12 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألتقى وزير النقل عبد الله لعيبي اليوم الأربعاء، في قصر الضيافة ببغداد، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين

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