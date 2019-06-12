وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي

2019/06/12 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود عن عمر يناهز 30 عاماً.تغمده الله...

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