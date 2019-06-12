واشنطن تعين دبلوماسياً مخضرماً لدفع الانتقال السلمي في السودان

2019/06/12 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختارت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الأربعاء) الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث؛ مبعوثاً لها إلى السودان في خضم جهود دولية للتوصل إلى انتقال سلمي هنا...

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