نجم منتخب صربيا قريب من الانتقال للدوري السعودي

2019/06/12 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر إعلامية صربية اقتراب المدافع الصربي إيفان أوبرادوفيتش لاعب فريق أندرلخت البلجيكي من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين للعب في صفوف أحد ...

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