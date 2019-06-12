في حالة نادرة.. جدة تشهد ولادة

2019/06/12 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، اليوم، حالة نادرة لجنين من نوع الضأن به تشوُّهات جنينية.وكان الجنين به التحام جسمين برأس واحد م...

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