شاهد فيديو – محمد الحلبوسي يلتقي وزير خارجية سلطنة عمان

2019/06/12 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عُمان يوسف بن علوي في بغداد القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة، وأهم التحديات والمخاطر من استمرار التوتر والأزمات، وأشاد الحلبوسي بدور سلطنة عمان وسياستها الرامية للتهدئة، مثمنًا تطور العلاقات بين البلدين على المستوى الحكومي والبرلماني.و شدد على ضرورة تطوير العلاقات […]

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