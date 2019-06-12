2019/06/12 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الأربعاء، مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القت القبض إلقاء القبض على ٩ متهمين بنقل الغذاء والأسلحة لارهابيي داعش المتخفين.

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