القبض على متهمين بينهم نساء ينقلون مساعدات لداعش

2019/06/12 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الامنية على عدد من المتهمين بينهم نساء ينقلون مساعدات لعصابات داعش الارهابية في كركوك وديالى.وذكر الناطق باسم الداخلية في بيان انه “بجهد استخباري مميز القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على ٩متهمين بينهم امرأتين في محافظتي ديالى وكركوك لقيامهم بنقل المواد الغذائية والأسلحة لعناصر عصابات داعش الارهابي المتخفين […]

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