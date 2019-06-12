مدير الدفاع المدني بعسير يقلد

2019/06/12 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط العقيد محمد بن عبدالله آل صلام رتبته الجدي...

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