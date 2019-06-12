الكويت تحصل على قرار من مجلس الامن حول مفقوديها بالعراق

2019/06/12 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- : اعتمد مجلس الأمن الدولي بالاجماع أمس مشروع قرار كويتي حول الاشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة يهدف الى دعم وتعزيز سبل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الامن ترأسها الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.ويعتبر القرار هو الوحيد الذي قدمته الكويت بشكل منفرد حيث يعكس مواصلة الكويت...

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