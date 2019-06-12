2019/06/12 | 23:00

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القوات الامنية تلقي القبض على ارهابي خطير في الشرقاط

أعلنت وزارة الداخلية ،الاربعاء، عن اعتقال "ارهابي خطير" كان يعمل

بما يسمى بـ"الأمنية" في منطقة قضاء الشرقاط خلال فترة سيطرة عناصر

تنظيم "داعش" الارهابي على المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "قوة من مديرية شرطة القيارة (مركز شرطة

إمام غربي) التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية

دقيقة ومتابعة".وأضافت الوزارة، أن "الارهابي كان يعمل فيما يسمى بالأمنية في منطقة

قضاء الشرقاط خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على المنطقة،

وهو من عائلة داعشية"، مبينة أنه "تم القبض عليه في احد البساتين في

منطقة ( حاوي الكنيسة ) في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

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