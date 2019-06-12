الخفاجي: حقوق شهداء سبايكر بذمة الحكومة وملف سقوط الموصل تم تسويفه

2019/06/12 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بين النائب عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي، الاربعاء، ان حقوق شهداء سبايكر بذمة الحكومة التي وضعت نقطة سوداء في تاريخها، موضحاً ان ملف التحقيق بسقوط الموصل تم تسويفه وهناك مطالبات باحالة المقصرين الى القضاء.وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “شهداء سبايكر تم غدرهم بطريقة بشعة وسيسجل التاريخ نقطة سوداء في […]

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