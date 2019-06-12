الامين العام لمجلس الوزراء: سياسة الحكومة ومنهاجها يركز على تطوير واقع بيئة الاعمال

2019/06/12 | 23:00

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بغداد اليوم - بغداد

اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الاربعاء، على ضرورة تنسيق الجهود وتجاوز المعوقات لتنفيذ المنهاج الحكومي الذي وضعته الحكومة وسياستها في التركيز على تطوير واقع بيئة الاعمال وتحسين المناخ الاستثماري في العراق.

واشار الغزي في بيان، الى "أهمية تبني خطوات حقيقية لجذب الاستثمارات الى البلاد، الى جانب تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية تنعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني وتنسجم مع تطلعات المجتمع العراقي".جاء ذلك اثناء الاجتماع الموسع الذي عقد بمبنى الأمانة العامة، حضره ممثلي الجهات القطاعية ذات العلاقة، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص وعدد من الخبراء والمستثمرين المحلين، لمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات والإجراءات الخاصة بتحسين بيئة الاعمال والاستثمار في العراق، وفقا للبيان.

واوضح البيان، ان "اجندة الاجتماع افردت ستة محاور أساسية تمثلت بـ (أعداد قاعدة بيانات للأراضي المعروضة كفرص استثمارية، التسهيلات والقروض المصرفية، المنافذ والكمارك، تسجيل الشركات، منح سمات الدخول، تشجيع القطاع السياحي)، ومناقشة سبل معالجة الإجراءات المرتبطة بكل محور وتحديد الجهات المعنية بذلك، كما تضمن الاجتماع مناقشة ورقة المقترحات التي قدمها مجلس الاقتصاد العراقي المتعلقة بالتسهيلات التي تمنحها الحكومة لدعم القطاع الخاص".

وخلص الاجتماع الى جملة من التوصيات أبرزها تحديد بداية الأسبوع القادم اخر موعد لتضمين المقترحات الخاصة بتطوير المحاور المذكورة، مع الاخذ بنظر الاعتبار توفير الغطاء القانوني للإجراءات التي سيتم تعديلها والاتفاق عليها، قبل تمريرها بالصيغة النهائية الى مجلس الوزراء للبت فيها، وزيادة التنسيق بين مختلف الجهات لتنظيم وإدارة الاعمال والمشاريع الاستثمارية للنهوض بواقع البلاد الحالي بقطاعاته المختلفة، بحسب البيان.

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