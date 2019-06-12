الحل الامثل للقضاء على الفساد في العراق

2019/06/12 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي محمد العكيلي

بالعقل عُرف الله تعالى وبالعقل نستطيع ان نقيم المشهد العراقي بكل بساطة ونقترح الحلول التي تلائم المرحلة، هذا المشهد الذي سيطر الفساد على

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