اعتقال مطلوبين بينهم امرأتان في ديالى وكركوك

2019/06/12 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء، عن اعتقال تسعة مطلوبين بينهم امرأتان في ديالى وكركوك. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت العهد نيوز،

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