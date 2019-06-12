أميركا تتحرك في السودان.. مبعوث خاص ومطالبة بسحب

2019/06/12 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الأميركية تعيين الدبلوماسي السابق دونالد بوث مبعوثا خاصا إلى السودان بهدف "التوصل إلى حل سلمي"، بينما علقت قوى التغيير العصيان المدني "لترتيب أوضاعها".

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