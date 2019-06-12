بالصور.. «حياكم» يستقبل الزوار والسائحين بالورود بمطار أبها

2019/06/12 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل فريق «حياكم»، مساء اليوم الأربعاء، القادمين من الزوار والسائحين للمنطقة عبر الرحلات الدولية بجوازات مطار أبها، بالترحاب وتقديم الهدايا والورود؛...

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