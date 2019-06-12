«سكني» يتيح 7 مخططات سكنية جديدة للمستفيدين

2019/06/12 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضاف برنامج «سكني»، التابع لوزارة الإسكان، 7 مخططات سكنية جديدة من خلال بوابته الإلكترونية، ضمن المخططات السكنية التي أعلنت عنها البوابة مؤخرًا؛ لتتيح...

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