2019/06/12 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المحلل السياسي الدكتور فهد الشليمي، إن استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي بمقذوف صاروخي هو «أمر غير مُستغرب على الميليشيا ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشليمي لـ«عاجل»: استهداف مطار أبها جريمة حرب والسكوت على إيران يقود المنطقة للخراب) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشليمي لـ«عاجل»: استهداف مطار أبها جريمة حرب والسكوت على إيران يقود المنطقة للخراب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).