أيزيدية يتيمة كافحت لتنبثق منها قصة نجاح لكنها انصدمت بإصابتها بمرض قاتل قضى على احلامها

2019/06/12 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد:خيري علي ابراهيم خالدة خلف قاسم تبلغ من العمر ستة وعشرون عاما من سكان ناحية القحطانية جنوب قضاء شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق تروي قصتها لـــ إيزيدي 24 ” بعد دخول داعش لقضاء الموصل وعندما سمع والدي انهم يقتلون الناس و سيأخذون النساء والفتيات فجاءة وضع يده على صدره واخبرنا انه يتوجع كثيرا وقام …

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