ذكريات وطموح

2019/06/12 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاطمة الجاف

لكل منا ذكريات على مقاعد الدراسة بمختلف مراحلها وطموح لان نكون الافضل خصوصا اذا كنا مُتجددين مُتواصلين في الثقافة والعلم والتَعلّم فحقائبنا الجميلة ربما كانت اثقل منا وأقلامنا اعتادت على خربشاتنا على الورق .



ولكنها الآن احتوت أحلامنا وطموحتنا وأفراحنا واحزاننا .



وهي السلاح الذي نواجه به الجهل والتخلف ومن خلاله نرى الدنيا اكثر دقة ووضوح فكوني إنسانة وحققي احلامك وطموحاتك واهدافك في الحياة .

فتصبح كل الأيام عندك عيد .

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