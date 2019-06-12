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الأربعاء 12 يونيو 2019 | 11:13 مساءً | عدد القراءات : 1

نقل الطاقة الكهربائية بالجنوب تعلن انجاز أهم مشاريع صيف 2019 في البصرة

بغداد/...أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، الاربعاء، نجاح التشغيل التجريبي للمحولة الذاتية السادسة الجديدة 400/132KV في محطة البصرة 400 .

وقال مدير عام الشركة، زياد علي فاضل، في بيان، إن "ملاكات نقل الطاقة في الجنوب وبجهود ذاتية انجزت مشروع نصب المحولة الذاتية السادسة سعة 250MVA والذي يعد اهم مشاريع صيف 2019 في محافظة البصرة ".

وأضاف فاضل، ان "المشروع سيعمل على حل الاختناقات في عموم مركز المحافظة من خلال اضافة اكثر من 200 ميكا واط لشبكة المحافظة"، مؤكداً ان "هذا الإنجاز سيحقق انسيابية عالية في توزيع الاحمال والذي سينعكس ايجابا وبشكل واضح على استقرار المنظومة الكهربائية و زيادة ساعات التجهيز".

يذكر ان مشروع نصب المحولة الذاتية الجديدة واحد من عدة مشاريع مهمه تنفذها ملاكات نقل الطاقة في المحافظات الجنوبية وفق الخطة الطارئة لصيف 2019 وباشراف ومتابعة المدير العام بهدف حل الاختناقات ورفع قدرة المنظومة الكهربائية والتي انجزت اغلبها بشكل كامل .انتهى1

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