2019/06/12 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_المجيد_حمدان يا مثقفي التنوير اتحدوا في 2/6/2013 ، نشرت هنا ، على الحوار المتمدن وفي ملف الحوار ، موضوعا تحت عنوان : الإسلام السياسي ..معارك الدفاع الأخيرة وفلسطين .حَظِيَ الموضوع بدخول كثيف ؛ 112 ألفا ، وأيضا بحصة لا بأس بها من عدم القبول ، دللت عليها قلة عدد التعقيبات من ناحية ، حوالي العشرين ، ونتيجة التصويت 55% من ناحية أخرى .تساءلت آنذاك ، بالرغم من اعتيادي على منح المصوتين غير القابلين للفكرة ......

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