تحالف الفتح: عبد المهدي سيختار مرشحين للوزارات الشاغرة بعيدا عن الكتل

2019/06/12 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف الفتح أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتجه الى تقديم اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة دون الرجوع الى الكتل السياسية.

وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي ان عبد المهدي أمهل الكتل اربعة عشر يوما لتقديم الاسماء قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي وأبلغ جميع الكتل السياسية انه سيقدم مرشحيه دون الرجوع اليهم في حال عدم التزامهم بالموعد المحدد.

واوضح الفتلاوي ان الحوارات بين الكتل السياسية مستمرة حتى الان للتباحث بشان المرشحين للوزارات المتبقية.

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