5 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الخميس

2019/06/12 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 إيران وكذبة (النووي)! بينة الملحم ارياض السعودية أعاد لي تصريح وزير الخارجية الألماني الأخير أن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة “هي قابلة للانفجار وقد تؤدي إلى تصعيد عسكري” تعليق راي تاكيه مستشار الشؤون الإيرانية وأحد أقطاب مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، وقبل بضع سنوات 2013م أن الرأي العام الأميركي يرى أن الولايات المتحدة هي التي...

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