أميركا تعين موفداً للسودان.. وإثيوبيا تؤكد استئناف الحوار

2019/06/12 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، تعيين مبعوث خاص لأزمة السودان، هو الدبلوماسي السابق دونالد بوث، الذي كان تولى هذا المنصب سابقاً.ودونالد بوث، دبلوماسي أميركي سابق ملم بالشؤون الإفريقية حيث

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