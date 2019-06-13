أميركا: استهداف مطار أبها دليل آخر على نشاط إيران الخبيث

2019/06/12 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لشؤون عمليات القيادة الوسطى (سانتكوم) ريبيكا ريباريتش، الأربعاء، أن اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن ضد السعودية

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