2019/06/12 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون غاضبون يقطعون شارعا رئيسيا في البصرة احتجاجا على انقطاع الكهرباء يتبع…

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