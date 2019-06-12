رسمياً.. مانشستر يونايتد يبرم أولى صفقاته استعداداً للموسم الجديد

2019/06/12 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إتمام صفقة التعاقد مع الويلزي دانيال جيمس قادما من سوانسي سيتي، في أول صفقة للشياطين الحمر تحضيرا للموسم الجديد.

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