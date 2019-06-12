2019/06/12 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والسعودية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الدولة السعودي لشؤون الشرق الأوسط في أربيل) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الدولة السعودي لشؤون الشرق الأوسط في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).