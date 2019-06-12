الصحة تعلن اغلاق عيادة طبية غير مجازة غربي بغداد

2019/06/12 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

دائرة التفتيش في وزارة الصحة، الاربعاء، عن اغلاق عيادة طبية غير مجازة في قضاء ابو

غريب غربي بغداد.

وقالت

دائرة التفتيش في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فريقا مشتركا

من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة التفتيش ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة

في وزارة الداخلية وبالتعاون مع القوة الماسكة للارض، اغلق عيادة طبية غير مجازة في

قضاء ابو غريب ببغداد”.

وأضاف

البيان أنه “تم التحفظ على الاجهزة والمستلزمات الطبية والموجودات والقاء القبض

على صاحب العيادة وفق امر قضائي”.

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