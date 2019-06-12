إسرائيل تغلق منطقة الصيد البحري في غزة

2019/06/12 | 23:30

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الأربعاء - 8 شوال 1440 هـ - 12 يونيو 2019 مـ

مراكب الصيادين الفلسطينيين في مرفأ غزة (صورة أرشيفية - أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، إغلاق المنطقة البحرية في قطاع غزة، ما يحول دون خروج الصيادين إلى البحر، وذلك بداعي إطلاق مزيد من البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه إسرائيل.وقالت الهيئة الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية المكلفة العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية، في بيان: «مع استمرار إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، اتخذ قرار بإغلاق المنطقة البحرية في غزة حتى إشعار آخر».وكانت مصر وضعت اتفاقاً، الشهر الماضي، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وشمل الاتفاق وقف أي هجمات من القطاع، إضافة إلى وقف الأساليب الخشنة خلال المظاهرات مقابل «إدخال الأموال إلى قطاع غزة ورفع القيود على استيراد كثير من البضائع التي كانت تُوصَف ببضائع مزدوجة (نحو 30 في المائة منها) وزيادة التصدير وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً في قواطع بحرية و12 في قواطع أخرى، وإدخال الوقود الذي تموله قطر لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع».وبحسب الاتفاق، فإنه إذا نجحت هذه المرحلة فإن مرحلة أخرى سيجري التباحث حولها قد تشمل صفقة تبادل أسرى، وإقامة مشاريع بنى تحتية، تشمل ممراً آمناً إلى الضفة، وميناء بحرياً، لكن البند الوحيد الذي طبقته إسرائيل هو توسيع مساحة الصيد.والخميس الماضي، قلَّصت إسرائيل مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة من 15 ميلاً بحرياً إلى 10 أميال.وأعلنت مسؤولة إسرائيلية أن «إسرائيل قلصت مساحة الصيد البحري قبالة غزة من 15 ميلاً بحرياً إلى 10 أميال، وجاء ذلك بعد إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل».





فلسطين

الجيش الإسرائيلي

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