الامن الوطني يبحث تخفيض أعداد السجناء وإعادة تأهيل ودمج الأفراد بالمجتمع

2019/06/12 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- بحث مجلس الامن الوطني، الأربعاء، تخفيض أعداد السجناء وإعادة تأهيل ودمج الأفراد بالمجتمع.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، ان “مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الاعتيادية اليوم، برئاسة عبد المهدي، حيث جرى بحث العديد من القضايا المعدّة لجدول الأعمال ، ومن بينها تخفيض اعداد السجناء بمايحقق ...

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