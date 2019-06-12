النقل: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة شمال شرق العاصمه بغداد

2019/06/12 | 23:31

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، الاربعاء، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية لمنطقة سربيل زهاب قرب الحدود العراقية الايرانية في الساعة 9:2:58 حسب التوقيت المحلي للمدينة.

وبينت الهيئة في بيان لها ان "قوتها بلغت درجة 3.5 على مقياس رختر، وتبعد الهزة حوالي 160 كم شمال شرق العاصمه بغداد وحوالي 25 كم عن مدينه خانقين كم"، مؤكدة ان المواطنين قد شعروا بها شعور خفيف في بعض مناطق ديالى وواسط"، موضحة، لم ترد انباء عن حصول أضرار.

واضافت "على المواطنين اخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة ، والتزام بالوصايا الزلزالية".

يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.

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