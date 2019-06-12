2019/06/12 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، اليوم الأربعاء، اعتقال شخصين متهمين بعدة عمليات سرقة شرقي العاصمة.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز مكتب مكافحة اجرام القدس وبعد جمع المعلومات والتحري، تمكنت من القاء القبض على متهمين قاما بعمليات سرقة مبالغ من المال ومواد مختلفة من داخل عجلات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال شخصين متهمين بعدة عمليات سرقة شرقي بغداد وكالة خطوة برس.

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