محلل سياسي يُلجم مذيعة الجزيرة ويتهم القناة بتضخيم قدرات الحوثي المدعوم من إيران

2019/06/12 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الكاتب والمحلل السياسي علي ناصر الدين من "باريس"، قناة الجزيرة القطرية بتضخيم قدرات ميليشيات الحوثيين العسكرية، وتصويرهم كقوة عالمية، وذلك بعد أن...

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