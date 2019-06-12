السويد تطرد اسلاميا عراقيا متطرفا يمجد بتنظيم داعش

2019/06/12 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

اتخذت محكمة الهجرة السويدية قراراً بطرد احد القياديين الاسلاميين المعتقلين من قبل جهاز الامن "السابو" ...

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