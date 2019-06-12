هونغ كونغ تشهد رفضا جماهيريا لإجراء المحاكمات في الصين

2019/06/12 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمت مشاهد الفوضى هونغ كونغ اليوم الأربعاء، مع اقتحام آلاف المتظاهرين طريقا رئيسا مجاورا لمكاتب الحكومة احتجاجا على مشروع قانون مقترح يسمح بإرسال أناس إلى

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