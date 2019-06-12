برئاسة عبد المهدي.. مجلس الأمن الوطني يعقد جلسته الاعتيادية

2019/06/12 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علمت العهد نيوز من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث جرى

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